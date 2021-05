Il Garante da Carlo Gilardi "Privato della sua libertà" (Di martedì 4 maggio 2021) di Pierangelo Panzeri "Carlo Gilardi deve tornare a casa", la richiesta è del Garante nazionale dei diritti delle persone private dalla libertà personale, Mauro Palma, che ha visitato la Rsa Airoldi e ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 4 maggio 2021) di Pierangelo Panzeri "deve tornare a casa", la richiesta è delnazionale dei diritti delle persone private dallapersonale, Mauro Palma, che ha visitato la Rsa Airoldi e ...

SirCoHohenzolle : @chiaralaporella Tanta ammirazione e curiosità, soprattutto quando avevo Mauro Paissan (ex deputato e garante della… - ciroegiane : @redazioneiene @GiovannaNinaPal É il Garante doveva aspettare 6 mesi per visitare il Sig. Carlo. Non poteva andarci prima? - AgenziaOpinione : ITALIA 1 – “ - Lucavad72 : RT @redazioneiene: “Ha ribadito il desiderio di tornare a una vita libera”. Quello che da 6 mesi vi stiamo documentando con @GiovannaNinaPa… - redazioneiene : “Ha ribadito il desiderio di tornare a una vita libera”. Quello che da 6 mesi vi stiamo documentando con… -