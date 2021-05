Il dramma di Luana D’Orazio, parla la madre: “Era contenta del suo lavoro” (Di martedì 4 maggio 2021) “Mia figlia era bella, buona, era contenta del lavoro che svolgeva, anche se a volte tutti i lavori possono pesare, però le piaceva lavorare”. A parlare è la signora Emma Marrazzo, madre di Luana D’Orazio, la 22enne morta a Montemurlo sul lavoro inghiottita da una macchina tessile. In lacrime la donna rilascia qualche dichiarazione ai giornalisti: “Amava il suo bimbo splendido, la tragedia è grande non solo per me ma anche per i datori di lavoro, la titolare è distrutta, la ditta si chiama come mia figlia e così la proprietaria, Luana anche lei, mi ha detto che è dispiaciuta e non sa come sia successo, proprio ieri aveva assunto un ragazzo per dare una mano a mia figlia”. Poi la signora rivolge un appello, attraverso le telecamere del ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021) “Mia figlia era bella, buona, eradelche svolgeva, anche se a volte tutti i lavori possono pesare, però le piaceva lavorare”. Are è la signora Emma Marrazzo,di, la 22enne morta a Montemurlo sulinghiottita da una macchina tessile. In lacrime la donna rilascia qualche dichiarazione ai giornalisti: “Amava il suo bimbo splendido, la tragedia è grande non solo per me ma anche per i datori di, la titolare è distrutta, la ditta si chiama come mia figlia e così la proprietaria,anche lei, mi ha detto che è dispiaciuta e non sa come sia successo, proprio ieri aveva assunto un ragazzo per dare una mano a mia figlia”. Poi la signora rivolge un appello, attraverso le telecamere del ...

