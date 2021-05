Il dolore della mamma di Luana D'Orazio: 'Bella e buona, amava il suo bambino' (Di martedì 4 maggio 2021) Le parole della madre della giovane operaia morta in un incidente sul lavoro in un'azienda tessile a Montemurlo, in provincia di Prato. Il sindaco ha lanciato una raccolta fondi per sostenere la ... Leggi su today (Di martedì 4 maggio 2021) Le parolemadregiovane operaia morta in un incidente sul lavoro in un'azienda tessile a Montemurlo, in provincia di Prato. Il sindaco ha lanciato una raccolta fondi per sostenere la ...

EnricoLetta : Piango la improvvisa e prematura scomparsa di un grande amico, Luciano #Modica, per anni bravissimo Rettore dell’Un… - FrancescoBonif1 : La notizia della morte di Luana, giovane operaia che ha perso la vita intrappolata in un macchinario nella fabbrica… - DantiNicola : La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità nell'agenda della politica. E noi, politica e istituzioni, siamo c… - elica3001 : RT @EnricoLetta: Piango la improvvisa e prematura scomparsa di un grande amico, Luciano #Modica, per anni bravissimo Rettore dell’Universit… - AnimaCeleste : RT @FrancescoBonif1: La notizia della morte di Luana, giovane operaia che ha perso la vita intrappolata in un macchinario nella fabbrica di… -