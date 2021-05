Il Covid - 19 ferma (ancora) il Giir di Mont: annullata la corsa degli alpeggi di Premana (Di martedì 4 maggio 2021) Anche nel 2021 il Giir di Mont non si correrà. Ad annunciarlo è stato il comitato organizzatore della celebre corsa valsassinese: 'Quando lo scorso anno abbiamo preso la decisione di annullare il Giir ... Leggi su leccotoday (Di martedì 4 maggio 2021) Anche nel 2021 ildinon si correrà. Ad annunciarlo è stato il comitato organizzatore della celebrevalsassinese: 'Quando lo scorso anno abbiamo preso la decisione di annullare il...

vitube8991 : RT @sergioalesi: Che ci faceva una professoressa ferma, per caso, in un autogrill? Aveva marinato la scuola? E' che col covid, una dice di… - Sunny77 : #Sala da 'Milano non si ferma' a '#Milano ha pagato un prezzo altissimo'...a 'Milano bidibi Covidibuh' #ipocriti… - fisco24_info : Covid, Ciccozzi: 'Virus non sparirà, dose ogni anno almeno per over 60': E sulla Danimarca che ferma AstraZeneca e… - dialessandria : La #pandemia non ferma la corsa alle armi #SIPRI #weapon #4Maggio #cura del #Covid_19 non #armi #idiocracy ??… - RobertoFiore997 : @pippo_sempre @Itsmariateresa1 @MetaErmal Anche se la sanità è di competenza regionale, pensi davvero che se in Lom… -