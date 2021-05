Il commissario Montalbano, Peppino Mazzotta sui colleghi: “Lui è cambiato molto” (Di martedì 4 maggio 2021) L’attore de Il commissario Montalbano Peppino Mazzotta ha rivelato qualche segreto sui suoi colleghi della famosa serie: ecco che cosa ha svelato. Peppino Mazzotta e Luca Zingaretti (Instagram)Torna questa sera in tv il commissario siciliano più famoso di sempre: in prima serata su Rai 1 andrà in onda la replica di Il commissario Montalbano, e nel cast come sempre c’è anche il bravissimo attore Peppino Mazzotta. L’episodio di questa sera è L’altro capo del filo ed è incentrato sull’arrivo in città di un gruppo di migranti. La serie è una delle più amate dal pubblico italiano, tanto che ne sono state realizzate ben 15 stagioni! Uno degli attori protagonisti è proprio ... Leggi su altranotizia (Di martedì 4 maggio 2021) L’attore de Ilha rivelato qualche segreto sui suoidella famosa serie: ecco che cosa ha svelato.e Luca Zingaretti (Instagram)Torna questa sera in tv ilsiciliano più famoso di sempre: in prima serata su Rai 1 andrà in onda la replica di Il, e nel cast come sempre c’è anche il bravissimo attore. L’episodio di questa sera è L’altro capo del filo ed è incentrato sull’arrivo in città di un gruppo di migranti. La serie è una delle più amate dal pubblico italiano, tanto che ne sono state realizzate ben 15 stagioni! Uno degli attori protagonisti è proprio ...

Raicomspa : Nuova uscita in dvd per Il Commissario @MontalbanoRai: 'La rete di protezione' è da oggi disponibile in edicola… - repubblica : Il commissario Montalbano e i migranti, torna la puntata della discordia - APAudiovisivi : ????Stasera alle 21.25 torna su @RaiUno 'Il Commissario Montalbano' con l'episodio 'L’altro capo del filo'. È una pr… - SMSNEWSOFFICIAL : Martedì 4 maggio alle 21.25, Rai1 riproporrà l’episodio de “Il Commissario @MontalbanoRai dal titolo La rete di pr… - SuperTWGattona : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL TV ???? 8?ttavi di finale Scegli la più bella SERIE TV di tutti i tempi tra: ?? DON M… -