Il Cammino del Bardolino: il nuovo itinerario eno-gastronomico sul Lago di Garda (Di martedì 4 maggio 2021) Amanti dell’outdoor e delle passeggiate e cammini in posti incantevoli? Il lago di Garda è sicuramente una destinazione da prendere in considerazione grazie ai numerosissimi itinerari immersi nel verde da percorrere a piedi o in sella a una bicicletta. Tra questi c’è un nuovo sentiero tra le colline, i vigneti e i meravigliosi paesaggi dell’entroterra della sponda orientarle del lago di Garda per scoprire da vicino la zona di produzione del Bardolino DOC, famoso e amato vino rosso del Garda. Leggi su vanityfair (Di martedì 4 maggio 2021) Amanti dell’outdoor e delle passeggiate e cammini in posti incantevoli? Il lago di Garda è sicuramente una destinazione da prendere in considerazione grazie ai numerosissimi itinerari immersi nel verde da percorrere a piedi o in sella a una bicicletta. Tra questi c’è un nuovo sentiero tra le colline, i vigneti e i meravigliosi paesaggi dell’entroterra della sponda orientarle del lago di Garda per scoprire da vicino la zona di produzione del Bardolino DOC, famoso e amato vino rosso del Garda.

Pavoletti : Pareggiare in trasferta con la squadra più in forma del campionato ci da una carica incredibile per il nostro cammi… - antoniospadaro : Il Card. #Bassetti ha annunciato 'l’inizio di un cammino sinodale che rappresenta un’autentica novità per la nostra… - TizianaFerrario : Foto storica:2 donne,una #KamalaHarris vicepresidente l'altra #NancyPelosi speaker della Camera siedono per la prim… - BesenghiRoberto : RT @sorridicncausa: Il modo in cui gli altri agiscono nei tuoi confronti appartiene al loro cammino il modo in cui tu sei #capaceDi reagire… - TURISTSERVICE : Gli ultimi 100 km del Cammino Francese da Sarria a Santiago in strutture standard 7 giorni -