Il blocco del vaccino Johnson & Johnson in Danimarca (Di martedì 4 maggio 2021) La Danimarca ha deciso di escludere il vaccino Johnson & Johnson dal programma di vaccinazione anti-Covid. La presa di posizione delle Autorità danesi La Danimarca ha motivato la sua decisione con le preoccupazioni per dei gravi effetti collaterali legati alla formazione di coaguli di sangue. “L’Autorità sanitaria danese ha concluso che i vantaggi dell’utilizzo del vaccino Covid-19 di Johnson & Johnson non superano il rischio di causare il possibile effetto avverso in coloro che ricevono il vaccino”, ha sottolineato l’autorità sanitaria danese in un comunicato. Tutto questo nonostante l’Oms e l’Ema abbiano entrambi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Laha deciso di escludere ildal programma di vaccinazione anti-Covid. La presa di posizione delle Autorità danesi Laha motivato la sua decisione con le preoccupazioni per dei gravi effetti collaterali legati alla formazione di coaguli di sangue. “L’Autorità sanitaria danese ha concluso che i vantaggi dell’utilizzo delCovid-19 dinon superano il rischio di causare il possibile effetto avverso in coloro che ricevono il”, ha sottolineato l’autorità sanitaria danese in un comunicato. Tutto questo nonostante l’Oms e l’Ema abbiano entrambi ...

