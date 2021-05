Il 4 maggio del Torino, Cairo: «Mai letto i nomi degli Invincibili, grande emozione» (Di martedì 4 maggio 2021) Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato ai margini della commemorazione sul colle di Superga Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai margini della commemorazione sul colle di Superga dove ha letto per la prima volta i nomi degli Invincibili sulla lapide. «Non ho mai letto i nomi degli Invincibili è stata una grande emozione. Ogni parole è superflua e si rischia di cadere nella retorica. Questo è un giorno speciale per noi, lo è in particolar modo per i familiari. È un giorno in cui tutti noi dobbiamo riflettere e pensare e cercare di essere all’altezza di questi grandi uomini e grandi sportivi». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Il presidente delUrbanoha parlato ai margini della commemorazione sul colle di Superga Urbano, presidente del, ha parlato ai margini della commemorazione sul colle di Superga dove haper la prima volta isulla lapide. «Non ho maiè stata una. Ogni parole è superflua e si rischia di cadere nella retorica. Questo è un giorno speciale per noi, lo è in particolar modo per i familiari. È un giorno in cui tutti noi dobbiamo riflettere e pensare e cercare di essere all’altezza di questi grandi uomini e grandi sportivi». L'articolo proviene da Calcio News ...

