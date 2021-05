Il 4 maggio del Grande Torino, l’omaggio agli Invincibili LIVE: si attende l’arrivo di Cairo (Di martedì 4 maggio 2021) A 72 anni dalla strage di Superga, la commemorazione per il 4 maggio del Grande Torino Sul colle di Superga, come ogni 4 maggio da quel fatidico 1949, si ricordano gli Invincibili del Grande Torino. Ore 11.00 – C’è attesa per l’arrivo del presidente Urbano Cairo. Ore 10.45 – È arrivata anche Angiola Rigamonti, nipote di Mario e figlia di Luigi, uno dei medici a cui toccò l’incombenza di ricomporre le salme straziate dei 31 passeggeri e quindi anche del fratello. Ore 10 – Sul colle è arrivato un piccolo gruppo di tifosi del Torino, dove uno di loro ha deciso di suonare un inno granata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) A 72 anni dalla strage di Superga, la commemorazione per il 4delSul colle di Superga, come ogni 4da quel fatidico 1949, si ricordano glidel. Ore 11.00 – C’è attesa perdel presidente Urbano. Ore 10.45 – È arrivata anche Angiola Rigamonti, nipote di Mario e figlia di Luigi, uno dei medici a cui toccò l’incombenza di ricomporre le salme straziate dei 31 passeggeri e quindi anche del fratello. Ore 10 – Sul colle è arrivato un piccolo gruppo di tifosi del, dove uno di loro ha deciso di suonare un inno granata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

