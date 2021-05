Il 30 aprile 1993 lo squadrismo politico macchiò la storia repubblicana (Di martedì 4 maggio 2021) C’è che quando un libro te lo tieni nel gozzo per trent’anni prima di farlo erompere fuori, è probabile che ti venga bene per quanto tempo lo hai covato a forza di rabbia e di memoria. Quel che è successo al cinquantaquattrenne Filippo Facci che aveva 25 anni o poco più quando cominciò a muoversi per le stanze della casa socialista e di cui esce adesso 30 aprile 1993 (Marsilio, 2021), un libro che già nel titolo allude al più sciagurato esempio di squadrismo politico della nostra recente storia repubblicana. Era la sera del 30 aprile 1993. Il giorno prima Craxi aveva pronunciato a Montecitorio un discorso di cui Marco Pannella disse che aveva “onorato il Parlamento italiano”, quel discorso di cui molti di noi hanno a mente le immagini salienti. ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 maggio 2021) C’è che quando un libro te lo tieni nel gozzo per trent’anni prima di farlo erompere fuori, è probabile che ti venga bene per quanto tempo lo hai covato a forza di rabbia e di memoria. Quel che è successo al cinquantaquattrenne Filippo Facci che aveva 25 anni o poco più quando cominciò a muoversi per le stanze della casa socialista e di cui esce adesso 30(Marsilio, 2021), un libro che già nel titolo allude al più sciagurato esempio didella nostra recente. Era la sera del 30. Il giorno prima Craxi aveva pronunciato a Montecitorio un discorso di cui Marco Pannella disse che aveva “onorato il Parlamento italiano”, quel discorso di cui molti di noi hanno a mente le immagini salienti. ...

NOMOSMovForense : 30 aprile 1993. Bettino Craxi. L’ultimo giorno di una Repubblica e la fine della politica - Nicola_Sorr : Che bello '30 aprile 1993' di @FilippoFacci1. Lavoro giornalistico eccellente. Un ritmo da thriller, gli eventi, i… - fabiovalenza : RT @pepecchio: Leonardo Sciascia, prefazione in “Storie di ordinaria ingiustizia” di Genah e Vecellio. Passaggio presente in “30 aprile 19… - FilippoFacci1 : RT @claudiovelardi: Sto leggendo il libro di @FilippoFacci1, 30 aprile 1993. Bello, ben scritto, vero. Mi sento vagamente in colpa: all'epo… - FilippoFacci1 : RT @amingardi: “30 aprile 1993” di @FilippoFacci1 @MarsilioEditori è veramente #daleggere. Pagina dopo pagina fa male accorgersi delle cose… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile 1993 Chi è Massimo Cacciari oggi: età, amori, moglie e figli Politico, dal 1993 al 2000 è stato sindaco di Venezia. In questa veste nel 1997 decise di ... Il 2 novembre 2009, annunciò che dopo la conclusione del mandato di sindaco, avvenuta nell'aprile 2010, ...

Chi è Michael B. Jordan, il protagonista del film Senza rimorso Jordan è ora protagonista del film Amazon Original diretto da Stefano Sollima, " Senza Rimorso di Tom Clancy ", tratto dal romanzo del 1993 di Tom Clancy e disponibile su Prime Video dal 30 aprile .

30 aprile 1993, storia di un linciaggio Startmag Web magazine Processo Bellardini ed altri (clan Casamonica) Questo Sito utilizza cookie di funzionalità e cookie analitici, nonché cookie di profilazione di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookie ...

ADAPT - Speciale - Salute e sicurezza sul lavoro nella quarta rivoluzione. Con Francesco Seghezzi Valeria Manieri (Radio Radicale). In collegamento Francesco Seghezzi, Presidente della Fondazione Adapt. www.radioradicale.it - www.adapt.it www.bollettinoadapt.it ioascolto@radioradicale.it ...

Politico, dalal 2000 è stato sindaco di Venezia. In questa veste nel 1997 decise di ... Il 2 novembre 2009, annunciò che dopo la conclusione del mandato di sindaco, avvenuta nell'2010, ...Jordan è ora protagonista del film Amazon Original diretto da Stefano Sollima, " Senza Rimorso di Tom Clancy ", tratto dal romanzo deldi Tom Clancy e disponibile su Prime Video dal 30Questo Sito utilizza cookie di funzionalità e cookie analitici, nonché cookie di profilazione di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookie ...Valeria Manieri (Radio Radicale). In collegamento Francesco Seghezzi, Presidente della Fondazione Adapt. www.radioradicale.it - www.adapt.it www.bollettinoadapt.it ioascolto@radioradicale.it ...