Idee regalo festa della mamma: regali beauty tra 25€ e 60€ (Di martedì 4 maggio 2021) Le Idee regalo festa della mamma a tema beauty sono molte e, dopo aver visto quelle sotto 20€, ecco una selezione di regali festa della mamma Amazon che spaziano da prodotti skincare, kit per manicure fai da te, device per il viso e accessori capelli. Una crema mani perfetta per idratare, nutrire e cancellare i segni del tempo Le mani, purtroppo, sono le prime insieme al décolleté a mostrare i segni del tempo, prima ancora del viso. Infatti sul viso si può intervenire con trattamenti mirati o addirittura con la chirurgia, mentre per le mani è più difficile. Anche perché sono sempre sottoposte a stress: sbalzi di temperatura, detersivi, saponi, detergenti alcolici, acqua e sole. La pelle tende quindi a perdere turgore, ... Leggi su dilei (Di martedì 4 maggio 2021) Lea temasono molte e, dopo aver visto quelle sotto 20€, ecco una selezione diAmazon che spaziano da prodotti skincare, kit per manicure fai da te, device per il viso e accessori capelli. Una crema mani perfetta per idratare, nutrire e cancellare i segni del tempo Le mani, purtroppo, sono le prime insieme al décolleté a mostrare i segni del tempo, prima ancora del viso. Infatti sul viso si può intervenire con trattamenti mirati o addirittura con la chirurgia, mentre per le mani è più difficile. Anche perché sono sempre sottoposte a stress: sbalzi di temperatura, detersivi, saponi, detergenti alcolici, acqua e sole. La pelle tende quindi a perdere turgore, ...

