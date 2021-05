I poveri sono falliti e i ricchi sono radical chic: così Salvini non risponde mai nel merito a chi lo critica (Di martedì 4 maggio 2021) Piccolo decalogo di come certa destra sovranista evita chirurgicamente di rispondere nel merito di qualsiasi questione venga sollevata e si impegni semplicemente a sollevare fumo. Salvini è come il Brucaliffo che annebbia il dibattito per spostare un confronto dal cervello agli sfinteri, per schiacciare la politica a frugale solletico dei villi intestinali quel tanto che basta per alimentare odio. E forse, a pensarci bene, è proprio per questo che Salvini teme moltissimo le leggi che puniscano l’odio: sarebbe come togliergli il lievito. Dunque, lo stiamo vedendo in questi giorni, se sei ricco non hai diritto di parlare di diritti. Per Salvini e per certa destra, se sei ricco, devi solo goderti la tua ricchezza (o grazie alla tua ricchezza, come nel caso del suo patrigno Berlusconi) ma non devi ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021) Piccolo decalogo di come certa destra sovranista evita chirurgicamente dire neldi qualsiasi questione venga sollevata e si impegni semplicemente a sollevare fumo.è come il Brucaliffo che annebbia il dibattito per spostare un confronto dal cervello agli sfinteri, per schiacciare la politica a frugale solletico dei villi intestinali quel tanto che basta per alimentare odio. E forse, a pensarci bene, è proprio per questo cheteme moltissimo le leggi che puniscano l’odio: sarebbe come togliergli il lievito. Dunque, lo stiamo vedendo in questi giorni, se sei ricco non hai diritto di parlare di diritti. Pere per certa destra, se sei ricco, devi solo goderti la tua ricchezza (o grazie alla tua ricchezza, come nel caso del suo patrigno Berlusconi) ma non devi ...

