“I due figli che ho perso”. Ligabue, il dramma che ha segnato la sua vita (Di martedì 4 maggio 2021) Luciano Ligabue è uno dei cantanti più amati e acclamati dagli italiani. La sua carriera artistica è stata ed è ancora ricca di enormi successi. I suoi concerti, ovviamente prima della pandemia da coronavirus, erano seguiti in massa dal suo pubblico, che non vede l’ora di poterlo apprezzare nuovamente dal vivo. Nelle scorse ore l’artista si è lasciato andare ad alcune considerazioni sulla sua vita privata e al ‘Corriere della Sera’ ha svelato alcuni retroscena rimasti finora nascosti a tutti. In particolare, è stato un annuncio ad aver scioccato i suoi fan. Ligabue ha parlato dei figli Lenny e Linda: “Non ho potuto vedere molto Lenny perché non vive insieme a me. Mentre per quanto riguarda Linda, adolescente in Dad, ho visto un contraccolpo psicologico non indifferente”. Poi è intervenuto anche sul caso Fedez: “Se mai ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Lucianoè uno dei cantanti più amati e acclamati dagli italiani. La sua carriera artistica è stata ed è ancora ricca di enormi successi. I suoi concerti, ovviamente prima della pandemia da coronavirus, erano seguiti in massa dal suo pubblico, che non vede l’ora di poterlo apprezzare nuovamente dal vivo. Nelle scorse ore l’artista si è lasciato andare ad alcune considerazioni sulla suaprivata e al ‘Corriere della Sera’ ha svelato alcuni retroscena rimasti finora nascosti a tutti. In particolare, è stato un annuncio ad aver scioccato i suoi fan.ha parlato deiLenny e Linda: “Non ho potuto vedere molto Lenny perché non vive insieme a me. Mentre per quanto riguarda Linda, adolescente in Dad, ho visto un contraccolpo psicologico non indifferente”. Poi è intervenuto anche sul caso Fedez: “Se mai ...

rebeccadearmas : RT @sangiosbrando: modestamente ho due spatafregni come figli - obsessionxlola : RT @sangiosbrando: modestamente ho due spatafregni come figli - Giuuuu28184469 : RT @sangiosbrando: modestamente ho due spatafregni come figli - farry_shipper : RT @sangiosbrando: modestamente ho due spatafregni come figli - sangiiulss : RT @sangiosbrando: modestamente ho due spatafregni come figli -