I contagi Covid di oggi: bollettino Italia del 4 maggio e dati Coronavirus regioni (Di martedì 4 maggio 2021) Giornata con numeri Covid in generale crescita rispetto alle 24 ore precedenti, influenzate però dal ridotto numeri di tamponi dei giorni festivi. Ministero della Salute e Protezione civile ... Leggi su quotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Giornata con numeriin generale crescita rispetto alle 24 ore precedenti, influenzate però dal ridotto numeri di tamponi dei giorni festivi. Ministero della Salute e Protezione civile ...

Corriere : ?? «Prevediamo un’onda di risalita dei contagi. Gli effetti tra 14 giorni» - TgLa7 : Un solo morto per #Covid-19 in Gran Bretagna. Un record positivo per l'effetto della campagna di vaccinazione e del… - regionepiemonte : Domani sul portale - GaProfgio : RT @orizzontescuola: Covid, la riapertura delle scuole potrebbe far aumentare i contagi. Galli: “Lo sapremo fra 3-4 settimane” https://t.co… - infoitinterno : Covid Veneto, bollettino 4 maggio: crescono i contagi post weekend, 721 -