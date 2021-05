I bouquet Made in Florence che celebrano le mamme e Madre Terra (Di martedì 4 maggio 2021) A Firenze, l’atelier creativo Betty Soldi Design Studio ha pensato a un modo unico per rendere omaggio alla festa della Mamma onorando anche Madre Terra. Nella città del Rinascimento, dove l’arte è ovunque, prende vita MadreTERNA, un progetto speciale che unisce la spontanea bellezza dei fiori, l’amore filiale e le opere d’arte, in particolare la Madonna del Magnificat di Botticelli e la Cybele di Brueghel. Ph. Madreterna«Abbiamo scelto i fiori come immagine di pura bellezza e forza, facendoli abbracciare da un incarto con dettagli di opere d’arte iconiche che rimandino alla simbologia eterna della primavera che rinasce, il tempo che ritorna, la vita che rifiorisce, sempre». Così racconta Betty Soldi, art director e calligrafa, pr di tre boutique hotel e prolifica mente alla guida di un atelier delle ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) A Firenze, l’atelier creativo Betty Soldi Design Studio ha pensato a un modo unico per rendere omaggio alla festa della Mamma onorando anche. Nella città del Rinascimento, dove l’arte è ovunque, prende vitaTERNA, un progetto speciale che unisce la spontanea bellezza dei fiori, l’amore filiale e le opere d’arte, in particolare la Madonna del Magnificat di Botticelli e la Cybele di Brueghel. Ph.terna«Abbiamo scelto i fiori come immagine di pura bellezza e forza, facendoli abbracciare da un incarto con dettagli di opere d’arte iconiche che rimandino alla simbologia eterna della primavera che rinasce, il tempo che ritorna, la vita che rifiorisce, sempre». Così racconta Betty Soldi, art director e calligrafa, pr di tre boutique hotel e prolifica mente alla guida di un atelier delle ...

Ultime Notizie dalla rete : bouquet Made I bouquet Made in Florence che celebrano le mamme e Madre Terra I bouquet si possono ritirare esclusivamente di persona il 7,8,9 Maggio presso il Betty Soldi Design Studio, in Via Romana 38, nel giardino Corsi.

