Hockey su ghiaccio | cancellata l’amichevole tra Italia e Svizzera

(Di martedì 4 maggio 2021)tra, in programma nella serata di martedì 4 maggio a Biel-Bienne, non si disputerà. Due membri della nazionale azzurra sono infatti risultati positivi al Covid-19 ed hann0 dovuto abbandonare il raduno. Inoltre, le persone che sono state a stretto contatto con loro sono state isolate in via precauzionale. Il raduno della nazionalena proseguirà a Bolzano per prepararsi al meglio in vista dei Mondiali Top Division di Riga. Non è ancora chiaro se le due amichevoli contro l’Austria, in programma sabato 8 e domenica 9 maggio al Palaonda di Bolzano, si svolgeranno regolarmente. SportFace.