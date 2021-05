“Hitler mai stato imbianchino, ma sognava di fare il pittore” (Di martedì 4 maggio 2021) Da Fidel Castro ad Adolf Hitler il passo è breve, almeno per la scrittrice Paola Sorge che dieci mesi dopo l’uscita di ‘Fidel in love’ sulla storia del grande amore segreto del rivoluzionario cubano con l’italiana Anna Maria Traglia nipote del cardinale, esce ora con ‘Herr Hitler, nascita di un fuhrer’, sempre per l’editore Castelvecchi, che racconta l’infanzia, l’adolescenza e poi l’ascesa al potere del dittatore nazista. “Fidel è un personaggio che mi ha sempre molto intrigato, in Hitler sono incappata spesso come germanista”, spiega all’AdnKronos l’autrice di questa biografia narrativa, una sorta di romanzo storico in cui ogni evento è però documentato. “Tutti e due avevano una grande arte oratoria”, osserva. “Hitler è un personaggio che conoscevo molto bene, ma ora ho avuto anche notizie e curiosità inedite, da ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 maggio 2021) Da Fidel Castro ad Adolfil passo è breve, almeno per la scrittrice Paola Sorge che dieci mesi dopo l’uscita di ‘Fidel in love’ sulla storia del grande amore segreto del rivoluzionario cubano con l’italiana Anna Maria Traglia nipote del cardinale, esce ora con ‘Herr, nascita di un fuhrer’, sempre per l’editore Castelvecchi, che racconta l’infanzia, l’adolescenza e poi l’ascesa al potere del dittatore nazista. “Fidel è un personaggio che mi ha sempre molto intrigato, insono incappata spesso come germanista”, spiega all’AdnKronos l’autrice di questa biografia narrativa, una sorta di romanzo storico in cui ogni evento è però documentato. “Tutti e due avevano una grande arte oratoria”, osserva. “è un personaggio che conoscevo molto bene, ma ora ho avuto anche notizie e curiosità inedite, da ...

todorov_denis : @Peter_Italy @Napalm51 La Grande Madre Russia non ha mai attaccato né dichiarato per prima guerra a nessuno. Napole… - albo_interista : Per quanto io abbia stimato Trump, sono contrario alla sua candidatura per il 2024. Troppo anziano, 80 milioni di p… - Cesare6677 : RT @noitre32: L'OLOCAUSTO NON SAREBBE MAI AVVENUTO SENZA IL PIENO SUPPORTO DI MEDICI E INFERMIERI - LE INFERMIERE ASSASSINE DI HITLER - Dat… - IulianaAdriana3 : RT @noitre32: L'OLOCAUSTO NON SAREBBE MAI AVVENUTO SENZA IL PIENO SUPPORTO DI MEDICI E INFERMIERI - LE INFERMIERE ASSASSINE DI HITLER - Dat… - SaverioMascaro : RT @noitre32: L'OLOCAUSTO NON SAREBBE MAI AVVENUTO SENZA IL PIENO SUPPORTO DI MEDICI E INFERMIERI - LE INFERMIERE ASSASSINE DI HITLER - Dat… -

Ultime Notizie dalla rete : Hitler mai "Hitler mai stato imbianchino, ma sognava di fare il pittore" "Fidel è un personaggio che mi ha sempre molto intrigato, in Hitler sono incappata spesso come germanista", spiega all'AdnKronos l'autrice di questa biografia narrativa, una sorta di romanzo storico ...

Wagner, il genio che divide Probabilmente mai un autore fu così divisivo, suscitando sia un'ammirazione sconfinante nella ...suo influsso estetico o del suo "sfruttamento" ideologico nelle folli politiche totalitarie di Hitler e ...

"Hitler mai stato imbianchino, ma sognava di fare il pittore" Yahoo Finanza Polonia, al via gli scavi per trovare l'oro di Hitler, il tesoro nascosto dei nazisti In questi giorni iniziano i lavori di scavo nei pressi di un palazzo in Polonia, dove secondo un gruppo di cacciatori di tesori sarebbe stato sepolto il leggendario “oro di Hitler” ...

Ecco perché ho scritto 'Viva i contanti' Leggi su cityroma. (Di giovedì 29 aprile 2021) Per Bertolt Brecht erano innanzitutto “i discorsi dell’imbianchino”, cioè di Hitler, a spronarlo a comporre poesie. E per questo ora hoViva i contanti, s ...

"Fidel è un personaggio che mi ha sempre molto intrigato, insono incappata spesso come germanista", spiega all'AdnKronos l'autrice di questa biografia narrativa, una sorta di romanzo storico ...Probabilmenteun autore fu così divisivo, suscitando sia un'ammirazione sconfinante nella ...suo influsso estetico o del suo "sfruttamento" ideologico nelle folli politiche totalitarie die ...In questi giorni iniziano i lavori di scavo nei pressi di un palazzo in Polonia, dove secondo un gruppo di cacciatori di tesori sarebbe stato sepolto il leggendario “oro di Hitler” ...Leggi su cityroma. (Di giovedì 29 aprile 2021) Per Bertolt Brecht erano innanzitutto “i discorsi dell’imbianchino”, cioè di Hitler, a spronarlo a comporre poesie. E per questo ora hoViva i contanti, s ...