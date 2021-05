Ha senso allargare di nuovo l’uso del vaccino AstraZeneca agli under 60? (Di martedì 4 maggio 2021) Dal punto di vista logistico e organizzativo può avere un’utilità, anche se sul fronte scientifico non sono emerse novità rilevanti. L’ipotesi di abbassare il limite di età ventilata dal commissario Figliuolo risponde soprattutto a esigenze pratiche: ecco i numeri in gioco (foto: Prasesh Shiwakoti/Unsplash)Non c’è pace per i limiti d’età relativi all’uso di Vaxzevria, il vaccino anti Covid-19 di Oxford-AstraZeneca. Dopo i numerosi giri di valzer burocratici e scientifici che hanno portato dall’indicazione iniziale (il vaccino era riservato esclusivamente fino ai 55 anni) a quella attuale (solo sopra ai 60), ora per l’Italia si inizia a parlare di un’ulteriore revisione, allargando l’utilizzabilità del vaccino anche a chi ha meno di 60 anni. A dare ufficialità a questa chiacchiera è stato, nella ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) Dal punto di vista logistico e organizzativo può avere un’utilità, anche se sul fronte scientifico non sono emerse novità rilevanti. L’ipotesi di abbassare il limite di età ventilata dal commissario Figliuolo risponde soprattutto a esigenze pratiche: ecco i numeri in gioco (foto: Prasesh Shiwakoti/Unsplash)Non c’è pace per i limiti d’età relativi aldi Vaxzevria, ilanti Covid-19 di Oxford-. Dopo i numerosi giri di valzer burocratici e scientifici che hanno portato dall’indicazione iniziale (ilera riservato esclusivamente fino ai 55 anni) a quella attuale (solo sopra ai 60), ora per l’Italia si inizia a parlare di un’ulteriore revisione, allargando l’utilizzabilità delanche a chi ha meno di 60 anni. A dare ufficialità a questa chiacchiera è stato, nella ...

