Guido Brera | chi è | moglie | figli | lavoro

Guido Brera è uno scrittore e dirigente d'azienda italiano di grande successo. Inoltre l'uomo è conosciuto anche per avere una moglie molto famosa, ovvero Caterina Balivo. Questa sera, martedì 4 maggio, Guido Brera sarà protagonista della prima serata di Italia Uno con un servizio de Le Iene, in cui si mostra da scrittore e dirigente a rider. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Guido Brera: chi è? Guido Maria Brera è un manager finanziario ed anche scrittore di grande successo. L'uomo nasce a Roma il 27 agosto 1969, ha 51 anni e quest'anno ne compirà 52, è del segno zodiacale della Vergine. Guido Maria Brera cresce a Roma e si laurea all'Università la Sapienza di Roma.

