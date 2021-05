Guerra di spie. Tra Usa e Russia ora finisce la Bulgaria (Di martedì 4 maggio 2021) Chi lavora dietro le quinte dei “dispetti” balcanici? L’ultimo caso riguarda Sofia, ma è solo l’ennesimo atto di un copione già scritto e analizzato, che coinvolge Ucraina, Repubblica Ceca, Italia e BieloRussia. Al centro della partita a scacchi, l’escalation fra Stati Uniti e Russia che si riflette plasticamente sul quadro europeo, in particolar modo sul costone balcanico, diventato nuovo teatro di una Guerra fra spie russe e occidentali. QUI Bulgaria La Bulgaria ha annunciato l’espulsione di un diplomatico russo, dopo che i pubblici ministeri hanno affermato che stavano indagando sul possibile coinvolgimento russo in quattro esplosioni nei depositi di munizioni in Bulgaria. In un incontro con l’ambasciatore russo, il ministro degli Esteri Ekaterina Zakharieva ha ... Leggi su formiche (Di martedì 4 maggio 2021) Chi lavora dietro le quinte dei “dispetti” balcanici? L’ultimo caso riguarda Sofia, ma è solo l’ennesimo atto di un copione già scritto e analizzato, che coinvolge Ucraina, Repubblica Ceca, Italia e Bielo. Al centro della partita a scacchi, l’escalation fra Stati Uniti eche si riflette plasticamente sul quadro europeo, in particolar modo sul costone balcanico, diventato nuovo teatro di unafrarusse e occidentali. QUILaha annunciato l’espulsione di un diplomatico russo, dopo che i pubblici ministeri hanno affermato che stavano indagando sul possibile coinvolgimento russo in quattro esplosioni nei depositi di munizioni in. In un incontro con l’ambasciatore russo, il ministro degli Esteri Ekaterina Zakharieva ha ...

