Guardiola torna in finale di Champions League dopo 10 anni: sarà la sua terza da allenatore (Di martedì 4 maggio 2021) Dal Tiki Taka, al falso nueve ad una squadra senza attaccanti di ruolo. E’ questa la parabola di Pep Guardiola in questi 10 anni di assenza dalla finale di Champions League. Era il 2011, quando il Barcellona batteva in finale il Manchester United 3-1, che Pep non tornava all’atto finale della massima competizione europea. Guardiola, nei 3 anni al Bayern Monaco (2013-16), ha raggiunto tre semifinali, venendo eliminato nell’ordine da Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. Dal 2016 è al Manchester City, dove non era andato mai oltre i quarti di finale. Eliminato da Monaco, Liverpool, Tottenham e Lione la scorsa stagione. Ora però è in finale, alla sua terza in ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 4 maggio 2021) Dal Tiki Taka, al falso nueve ad una squadra senza attaccanti di ruolo. E’ questa la parabola di Pepin questi 10di assenza dalladi. Era il 2011, quando il Barcellona batteva inil Manchester United 3-1, che Pep nonva all’attodella massima competizione europea., nei 3al Bayern Monaco (2013-16), ha raggiunto tre semifinali, venendo eliminato nell’ordine da Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. Dal 2016 è al Manchester City, dove non era andato mai oltre i quarti di. Eliminato da Monaco, Liverpool, Tottenham e Lione la scorsa stagione. Ora però è in, alla suain ...

_DAGOSPIA_ : GUARDIOLA PORTA IL CITY A GIOCARE LA PRIMA FINALE DI CHAMPIONS DELLA STORIA - zazoomblog : L’imbattibile Manchester City nella storia. E Guardiola torna in finale di Champions - #L’imbattibile #Manchester… - AntCar10 : Giuseppino #Guardiola torna dopo dieci anni in finale di #ChampionsLeague. Il più grande allenatore, forse, della s… - MalabaFCB : RT @filippomricci: Guardiola torna in finale dopo 10 anni nei quali ha provato con fede incrollabile di imporre i propri meravigliosi princ… - Arik27Giovanni : RT @filippomricci: Guardiola torna in finale dopo 10 anni nei quali ha provato con fede incrollabile di imporre i propri meravigliosi princ… -