Grey's Anatomy 17×09 su Fox il 4 maggio, episodio speciale e inedito nella storia della serie: trama e recensione (Di martedì 4 maggio 2021) Arriva anche in Italia l'episodio di Grey's Anatomy 17×09, in onda su Fox il 4 maggio in prima visione assoluta per l'Italia: si tratta di un capitolo molto particolare di questa stagione della serie, strettamente legato alle conseguenze di quanto accaduto nel settimo episodio. A innescare la trama di Grey's Anatomy 17×09 è la perdita di Andrew De Luca, scomparso da eroe sotto gli occhi attoniti dei suoi colleghi di lavoro: questo ennesimo lutto per il Grey Sloan ha avuto un'enorme ripercussione su Teddy, che insieme ad Owen lo aveva operato e apparentemente salvato dalle ferite da arma da taglio riportate dallo specializzando nella caccia alla trafficante di esseri ...

