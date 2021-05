Green pass Italia, Mario Draghi annuncia quando arriva: “È il momento di prenotare le vacanze” (Di martedì 4 maggio 2021) Il premier Mario Draghi ha annunciato che il Green pass Italiano arriverà molto presto, questione di un paio di settimane. Lo ha detto al termine del G20 sul turismo, parlando anche del piano europeo per rilanciare uno dei settori più colpiti dalla pandemia da Covid-19 e di come si potrà tornare a muoversi in giro per l’Europa. Grande ottimismo dalle parole di Draghi, secondo cui è il momento di tornare a prenotare le vacanze. Green pass cosa è e come funziona Da ormai molto tempo si parla di un Green pass, un certificato che permetta ai cittadini di poter viaggiare nei confini nazionali ed europei a patto che rispettino determinate condizioni ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 maggio 2021) Il premierhato che ilno arriverà molto presto, questione di un paio di settimane. Lo ha detto al termine del G20 sul turismo, parlando anche del piano europeo per rilanciare uno dei settori più colpiti dalla pandemia da Covid-19 e di come si potrà tornare a muoversi in giro per l’Europa. Grande ottimismo dalle parole di, secondo cui è ildi tornare alecosa è e come funziona Da ormai molto tempo si parla di un, un certificato che permetta ai cittadini di poter viaggiare nei confini nazionali ed europei a patto che rispettino determinate condizioni ...

