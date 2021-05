repubblica : Turismo, Draghi: 'Dalla secondà metà di maggio sarà operativo il green pass per i viaggi in Italia' - Agenzia_Ansa : Draghi al G20 del Turismo: 'Dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell'attesa il governo… - ladyonorato : Nelle mie scelte ho sempre deciso di fare ciò che sentivo profondamente fosse giusto. Ieri sera ho fatto una scelta… - fminervino : Green pass, Draghi: «È il momento di prenotare le vacanze in Italia» @corriere - MattiaGallo17 : RT @La7tv: #intanto Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha annunciato che il green pass italiano sarà attivo “dalla seconda metà di… -

Ilè in arrivo : per gli spostamenti a livello italiano è atteso dalla seconda metà di maggio , a livello europeo invece circa un mese dopo, verso la fine di giugno . Il premier Mario Draghi ...A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto ileuropeo. Nell'attesa il governo italiano ha introdotto unverde nazionale, che entrerà in vigore dalla seconda metà di maggio". ...Draghi: da metà maggio pass verde per muoversi in Italia. Da metà giugno green pass europeo. Intervento al G20 turismo ..."Attendiamo i criteri per la fornitura del green pass, non ci saranno problemi organizzativi. Nel frattempo, consiglio alle persone già vaccinate di tenere il certificato nel portafoglio". Durante il ...