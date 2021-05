Grande Torino, si potrà seguire la commemorazione sui canali social della società (Di martedì 4 maggio 2021) Attraverso un comunicato, il Torino ha reso noto il programma della giornata odierna di martedì 4 maggio. Una data indimenticabile per tutti i tifosi granata e non solo, che ricordano la scomparsa del Grande Torino. “Dal 2015 la FIFA, la Federazione internazionale che dirige questo sport, ha proclamato il 4 maggio ‘Giornata mondiale del giuoco del calcio’. Dalla Tragedia di Superga del 1949, che spense 31 vite e cancellò una delle squadre più forti del Mondo, ogni successivo 4 maggio centinaia di migliaia di persone di tutte le fedi calcistiche sono salite al Colle per omaggiare e ricordare il Grande Torino. Superga, il 4 maggio, è divenuto così un luogo di culto, di aggregazione e di meditazione, con la Santa Messa celebrata nella Basilica. E a seguire la tradizionale ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Attraverso un comunicato, ilha reso noto il programmagiornata odierna di martedì 4 maggio. Una data indimenticabile per tutti i tifosi granata e non solo, che ricordano la scomparsa del. “Dal 2015 la FIFA, la Federazione internazionale che dirige questo sport, ha proclamato il 4 maggio ‘Giornata mondiale del giuoco del calcio’. Dalla Tragedia di Superga del 1949, che spense 31 vite e cancellò una delle squadre più forti del Mondo, ogni successivo 4 maggio centinaia di migliaia di persone di tutte le fedi calcistiche sono salite al Colle per omaggiare e ricordare il. Superga, il 4 maggio, è divenuto così un luogo di culto, di aggregazione e di meditazione, con la Santa Messa celebrata nella Basilica. E ala tradizionale ...

