Grande Torino | il ricordo di Gravina | “Sono passati 72 anni | ma il ricordo è sempre vivo”

Con una nota la Figc ha voluto ricordare la tragedia di Superga del Grande Torino. Nell'impatto dell'areo contro il terrapieno della Basilica morirono 31 persone: l'intera squadra granata, i dirigenti, gli accompagnatori, l'equipaggio e tre giornalisti sportivi italiani. "Sono passati 72 anni anni, ma il ricordo della Tragedia di Superga è sempre vivo. L'Italia del calcio – afferma il presidente della Figc Gabriele Gravina – si ritrovò così a piangere una delle squadre più forti di tutti i tempi, il Grande Torino, capace di vincere cinque scudetti consecutivi negli anni '40. I giocatori granata erano la colonna portante della Nazionale, campioni ...

