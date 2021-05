Grado al lavoro in vista della riapertura delle spiagge, il 15 maggio (Di martedì 4 maggio 2021) Come da programma, anche in vista della riapertura delle spiagge, prevista per il 15 maggio, Grado si sta attrezzando per tempo ad accogliere i turisti come da tradizione consolidata. Per quanto riguarda le 4 spiagge dell’Isola, i gestori non avranno alcun problema a offrire il massimo del servizio in sicurezza, visto che le regole stabilite dal Governo sono le stesse già adottate con successo nella stagione scorsa (con nessun contagio registrato nella località). Già dai primi giorni di maggio i ristoranti con spazi all’aperto (una buona parte) hanno preparato i tavoli per pranzi e cene (con prenotazione consigliata), mentre la gran parte degli alberghi aprirà con una certa gradualità da metà maggio, ... Leggi su udine20 (Di martedì 4 maggio 2021) Come da programma, anche in, preper il 15si sta attrezzando per tempo ad accogliere i turisti come da tradizione consolidata. Per quanto riguarda le 4dell’Isola, i gestori non avranno alcun problema a offrire il massimo del servizio in sicurezza, visto che le regole stabilite dal Governo sono le stesse già adottate con successo nella stagione scorsa (con nessun contagio registrato nella località). Già dai primi giorni dii ristoranti con spazi all’aperto (una buona parte) hanno preparato i tavoli per pranzi e cene (con prenotazione consigliata), mentre la gran parte degli alberghi aprirà con una certa gradualità da metà, ...

