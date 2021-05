Governo: Letta a Draghi, metodo Salvini non va, serve rispetto (Di martedì 4 maggio 2021) Il segretario del Pd Enrico Letta ha espresso, a quanto si apprende da fonti del Nazareno, nell'incontro con il premier Mario Draghi "insoddisfazione verso il metodo Salvini". Il Pd chiede correttezza ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) Il segretario del Pd Enricoha espresso, a quanto si apprende da fonti del Nazareno, nell'incontro con il premier Mario"insoddisfazione verso il". Il Pd chiede correttezza ...

