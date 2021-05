**Governo: Draghi incontra Letta, punto su temi in agenda dopo definizione Pnrr** (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario del Pd Enrico Letta. Al centro del colloquio i temi legati all'agenda di Governo dopo la definizione del Pnrr, con particolare riguardo alle prospettive per il mondo del lavoro e al sostegno ai giovani. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Mario, hato a Palazzo Chigi il segretario del Pd Enrico. Al centro del colloquio ilegati all'di Governoladel Pnrr, con particolare riguardo alle prospettive per il mondo del lavoro e al sostegno ai giovani.

