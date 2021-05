Gli Uffizi riaprono le porte ai visitatori con oltre 2mila metri quadrati di nuovi spazi

(Di martedì 4 maggio 2021) 4 maggio 2021 – Riapertura Galleria deglidi Firenze con tantissime novità. Nuove opere e nuove stanze espositive e funzionali per l’accoglienza dei, fino a 2 mila. “Con queste sale – ha commentato il presidente della Toscana, Eugenio Giani – glipropongono nuove offerte che sono volano della ripresa della Toscana”. Nuove sale espositive Gliinauguranoper2.000: sono 14 nuove sale espositive al primo piano della Galleria, finora utilizzate per mostre temporanee, oppure vere stanze chiuse, e 22 locali al piano terreno, restaurati e adibiti a varie funzioni di ingresso e servizi quali guardaroba, spogliatoi e locali ...

Il 4 maggio a Firenze riapronodopo due mesi di chiusura. Grandi sorprese attendono i visitatori: 14 nuove sale con 129 opere, fra cui capolavori esposti per la prima volta. Come i due dipinti di Daniele da Volterra e un ...riaprono oggi le porte ai visitatori con 14 nuove sale e alcune novità nel percorso d'ingresso al museo per smaltire le lunghe code dell'era pre - Covid (IL LIVEBLOG CON TUTTI...Il primo ad entrare è Giacomo impiegato in cassa integrazione che si è "convertito" in rider. "Voglio stare un po' da solo con la Venere" ...Gli Uffizi riaprono oggi le porte ai visitatori con 14 nuove sale e alcune novità nel percorso d'ingresso al museo per smaltire le lunghe code dell'era pre-Covid (IL LIVEBLOG CON TUTTI GLI AGGIORNAMEN ...