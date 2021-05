Gli squalificati in Serie A | le decisioni del giudice sportivo | provvedimento per Gasperini

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 4 maggio 2021) Sono stati pubblicati glidel campionato diA, in 9 salteranno la prossima gara. Gol e spettacolo tra Bologna e Fiorentina, la sfida si è conclusa sul risultato di 3-3. L’Inter vince in trasferta contro il Crotone, l’ufficialità dello scudetto è arrivata dopo il pareggio dell’Atalanta contro il Sassuolo. Vittoria in rimonta della Juventus sul campo dell’Udinese grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, successi casalinghi di Lazio e Milan rispettivamente contro Genoa e Benevento. Pareggi in Napoli-Cagliari e Hellas Verona-Spezia, in zona salvezza vittoria del Torino contro il Parma. GliinA, ledelFoto di Serena Campanini / AnsaIldott. Gerardo ...