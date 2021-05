Gli Eterni: Angelina Jolie ha già visto il full trailer del film Marvel (Di martedì 4 maggio 2021) Angelina Jolie ha svelato che ha già visto il full trailer del film Gli Eterni, il progetto Marvel diretto dal premio Oscar Chloé Zhao. Gli Eterni, il film Marvel in arrivo nel mese di novembre nelle sale di tutto il mondo, è stato al centro del video con cui lo studio ha presentato i progetti della Fase 4 del MCU e l'attrice Angelina Jolie ha rivelato di aver già visto il trailer dell'atteso progetto. La star, in una recente intervista, ha svelato "Ho visto il trailer, ma non è ancora uscito, vero?". Angelina Jolie interpreta nel film Gli ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 maggio 2021)ha svelato che ha giàildelGli, il progettodiretto dal premio Oscar Chloé Zhao. Gli, ilin arrivo nel mese di novembre nelle sale di tutto il mondo, è stato al centro del video con cui lo studio ha presentato i progetti della Fase 4 del MCU e l'attriceha rivelato di aver giàildell'atteso progetto. La star, in una recente intervista, ha svelato "Hoil, ma non è ancora uscito, vero?".interpreta nelGli ...

