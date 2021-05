Giulia Calcaterra shooting fotografico senza veli

(Di martedì 4 maggio 2021)a Lanzarote per unoregala una panoramica bollente su scorci di pelle nuda. La fine dell’amore con Nick Pescetto dopo 4 anni insieme è stato un duro colpo per. Ma il miglior modo per lasciarsi il passato alle spalle è guardare al futuro. E così l’influencer si è presa qualche

Praetortwiterum : @toopinaa Guardati Giulia Calcaterra - jennifersslaugh : Quanto è bella Giulia Calcaterra nella campagna pubblicitaria di Sisley. È meravigliosa?? - MassimOliviero : RT @redazioneiene: “Lasciatemi operare con il bianchetto in mano, lasciatemi cambiare il colore a questo ano”. Alla fine gliel’abbiamo cant… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Giulia Calcaterra - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Giulia Calcaterra -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Calcaterra

MeteoWeek

La fine dell'amore con Nick Pescetto dopo 4 anni insieme è stato un duro colpo per. Ma il miglior modo per lasciarsi il passato alle spalle è guardare al futuro. E così l'influencer si è presa qualche giorno per leccarsi le ferite e poi si è lanciata in un nuovo ...Dopo quattro anni d'amore e di lavoro fianco a fianco, si sgretola la coppia formata dae Nick Pescetto. Ad annunciare la fine della storia è la stessa ex velina di Striscia la Notizia ed ex naufraga dell'Isola dei famosi, che dopo giorni di silenzio social, irrompe con ...Velina prima, naufraga dell'"Isola dei Famosi" poi, la Calcaterra si è allontanata dalla tv per dedicarsi ai social e ai viaggi. Insieme a Pescetto ha girato il mondo, mostrando ...La tela del Pomarancio ha ripreso il suo posto nella chiesa di San Rocco. Il sindaco: "Si riempie un vuoto che San Severino sentiva dal 1811" ...