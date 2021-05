Giudice Sportivo, sono 9 gli squalificati. Nessuna sanzione per Paratici (Di martedì 4 maggio 2021) sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 34ª giornata della Serie A. sono ben 9 i calciatori squalificati che salteranno la 35ª giornata. Assenze pesanti come quella di Pierluigi Gollini dell’Atalanta, espulso contro il Sassuolo, e Gianluca Mancini che salterà la sfida contro il Crotone. Un turno di stop anche per Marlon (Sassuolo), Samu Castillejo (Milan), Igor (Fiorentina), Mohamed Fares (Lazio), Adrien Tameze (Hellas Verona), Hernani (Parma) e M’Bala Nzola (Spezia). Ha ricevuto invece un’ammenda di cinquemila euro Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta: “Per avere, al 4° del secondo tempo, reagito in maniera plateale all’assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria colpendo con un calcio ad una sedia posta vicina alla propria panchina e aver ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 4 maggio 2021)arrivate le decisioni delin merito alla 34ª giornata della Serie A.ben 9 i calciatoriche salteranno la 35ª giornata. Assenze pesanti come quella di Pierluigi Gollini dell’Atalanta, espulso contro il Sassuolo, e Gianluca Mancini che salterà la sfida contro il Crotone. Un turno di stop anche per Marlon (Sassuolo), Samu Castillejo (Milan), Igor (Fiorentina), Mohamed Fares (Lazio), Adrien Tameze (Hellas Verona), Hernani (Parma) e M’Bala Nzola (Spezia). Ha ricevuto invece un’ammenda di cinquemila euro Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta: “Per avere, al 4° del secondo tempo, reagito in maniera plateale all’assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria colpendo con un calcio ad una sedia posta vicina alla propria panchina e aver ...

capuanogio : Nessuna conseguenza per #Paratici dopo #UdineseJuventus. Zero di zero. Nemmeno una riga nel comunicato del Giudice… - _SiGonfiaLaRete : #SerieA, le decisioni del #Giudicesportivo. Ecco chi salta la 35esima giornata - sportli26181512 : Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: Castillejo salta la Juventus: Sono arrivate le decisioni del Giudice Sp… - HellasLive : #GiudiceSportivo, #HellasVerona, #Faraoni entra in diffida + ammenda di 1500 euro - fantapiu3 : Serie A, gli #squalificati per la 35a giornata, le decisioni del giudice sportivo. #fantacalcio #campionato… -