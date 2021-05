Giudice Sportivo Serie A, 9 squalificati per la 35ª giornata (Di martedì 4 maggio 2021) Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni a seguito della 34ª giornata di campionato Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha reo note le sanzioni a seguito della 34ª giornata di Serie A. Saranno nove i calciatori che salteranno il prossimo turno di campionato. Marlon (Sassuolo), Samu Castillejo (Milan), Igor (Fiorentina), Mohamed Fares (Lazio), Adrien Tameze (Hellas Verona), Hernani (Parma) e M’Bala Nzola (Spezia), Pierluigi Gollini (Atalanta), Gianluca Mancini (Roma). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Ilha reso note le sanzioni a seguito della 34ªdi campionato IlGerardo Mastrandrea ha reo note le sanzioni a seguito della 34ªdiA. Saranno nove i calciatori che salteranno il prossimo turno di campionato. Marlon (Sassuolo), Samu Castillejo (Milan), Igor (Fiorentina), Mohamed Fares (Lazio), Adrien Tameze (Hellas Verona), Hernani (Parma) e M’Bala Nzola (Spezia), Pierluigi Gollini (Atalanta), Gianluca Mancini (Roma). L'articolo proviene da Calcio News 24.

