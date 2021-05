Giudice sportivo: nessuna sanzione per Paratici, 5 mila euro di multa a Gasperini (Di martedì 4 maggio 2021) Si attendeva qualche tipo di sanzione, dopo le proteste vibranti che Fabio Paratici aveva rivolto all’arbitro Chiffi in Udinese-Juventus, ma invece non è stato preso alcun provvedimento dal Giudice sportivo. Con ogni probabilità, il direttore di gara non deve aver ritenuto opportuno documentare la condotta del dirigente bianconero all’interno del proprio referto. Gasperini, invece, non è riuscito a farla franca: ha ricevuto 5 mila euro di multa per le proteste plateali alla concessione di un calcio di rigore in favore del Sassuolo nello scorso turno di campionato, in cui ha preso a calci una sedia e ha insultato i dirigenti avversari che a loro volta l’avevano provocato. Nella stessa gara, due giornate a Giorgio Bianchi, membro dello staff tecnico del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 maggio 2021) Si attendeva qualche tipo di, dopo le proteste vibranti che Fabioaveva rivolto all’arbitro Chiffi in Udinese-Juventus, ma invece non è stato preso alcun provvedimento dal. Con ogni probabilità, il direttore di gara non deve aver ritenuto opportuno documentare la condotta del dirigente bianconero all’interno del proprio referto., invece, non è riuscito a farla franca: ha ricevuto 5diper le proteste plateali alla concessione di un calcio di rigore in favore del Sassuolo nello scorso turno di campionato, in cui ha preso a calci una sedia e ha insultato i dirigenti avversari che a loro volta l’avevano provocato. Nella stessa gara, due giornate a Giorgio Bianchi, membro dello staff tecnico del ...

capuanogio : Nessuna conseguenza per #Paratici dopo #UdineseJuventus. Zero di zero. Nemmeno una riga nel comunicato del Giudice… - CalcioWeb : Gli squalificati del campionato di #SerieA: le decisioni del giudice sportivo - BryanTeixeira : RT @capuanogio: Nessuna conseguenza per #Paratici dopo #UdineseJuventus. Zero di zero. Nemmeno una riga nel comunicato del Giudice sportivo… - Desmo619 : RT @capuanogio: Nessuna conseguenza per #Paratici dopo #UdineseJuventus. Zero di zero. Nemmeno una riga nel comunicato del Giudice sportivo… - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Il Giudice Sportivo dopo la quindicesima giornata del girone di ritorno -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice sportivo Serie A, 34ª giornata: nove squalificati e multa a Gasperini Il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea ha squalificato nove giocatori, tutti per un turno, al termine della 34esima giornata di Serie A. squalificati e multe ? Si tratta di Gollini (Atalanta),...

Caso Paratici Chiffi, arriva la decisione del Giudice Sportivo Caso Paratici Chiffi - Nessuna sanzione per Fabio Paratici . È questo che emerge dal comunicato emanato dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A. I. A. Eugenio Tenneriello, in merito alle decisioni prese sulle partite della 34ª giornata del ...

Giudice Sportivo, squalificato Mancini per una giornata. Settima sanzione per Cristante Pagine Romaniste GIUDICE SPORTIVO - Nessuna ammenda per Paratici. Nove gli squalificati Nove i calciatori sanzionati per un turno dal Giudice Sportivo che saranno quindi costretto a saltare le gare valide per la 35esima giornata di Serie A. Si tratta ...

Il Giudice Sportivo dopo la quindicesima giornata del girone di ritorno Il Giudice Sportivo ha deliberato dopo le gare della quindicesima giornata di ritorno. Nessun giocatore del Genoa è stato squalificato mentre il Sassuolo, prossimo avversario dei rossoblu, ...

Ildi Serie A Gerardo Mastrandrea ha squalificato nove giocatori, tutti per un turno, al termine della 34esima giornata di Serie A. squalificati e multe ? Si tratta di Gollini (Atalanta),...Caso Paratici Chiffi - Nessuna sanzione per Fabio Paratici . È questo che emerge dal comunicato emanato dalGerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A. I. A. Eugenio Tenneriello, in merito alle decisioni prese sulle partite della 34ª giornata del ...Nove i calciatori sanzionati per un turno dal Giudice Sportivo che saranno quindi costretto a saltare le gare valide per la 35esima giornata di Serie A. Si tratta ...Il Giudice Sportivo ha deliberato dopo le gare della quindicesima giornata di ritorno. Nessun giocatore del Genoa è stato squalificato mentre il Sassuolo, prossimo avversario dei rossoblu, ...