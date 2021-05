Giro d’Italia 2021: la selezione della Cofidis. Tutti per le volate di Elia Viviani, c’è anche Simone Consonni (Di martedì 4 maggio 2021) Si susseguono gli annunci da parte delle varie squadre verso la partenza del Giro d’Italia 2021. Sabato ci sarà il via da Torino, oggi la Cofidis, compagine World Tour francese, ha svelato la sua selezione per la Corsa Rosa. L’obiettivo principale è quello di trascinare in volata Elia Viviani, reduce da un periodo non del tutto convincente, ma di recente vincitore alla Cholet – Pays de la Loire. Tutti per le volate del campione olimpico di Rio dunque, a partire dagli altri azzurri della rosa: il fratello Attilio Viviani, il pesce pilota Fabio Sabatini e Simone Consonni, che nelle tappe miste potrebbe provare a mettersi in proprio. Gli altri atleti presenti saranno ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) Si susseguono gli annunci da parte delle varie squadre verso la partenza del. Sabato ci sarà il via da Torino, oggi la, compagine World Tour francese, ha svelato la suaper la Corsa Rosa. L’obiettivo principale è quello di trascinare in volata, reduce da un periodo non del tutto convincente, ma di recente vincitore alla Cholet – Pays de la Loire.per ledel campione olimpico di Rio dunque, a partire dagli altri azzurrirosa: il fratello Attilio, il pesce pilota Fabio Sabatini e, che nelle tappe miste potrebbe provare a mettersi in proprio. Gli altri atleti presenti saranno ...

