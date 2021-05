Giro d’Italia 2021, Elia Viviani: “Sogno la tappa di Verona, ma spero di vincere anche prima” (Di martedì 4 maggio 2021) La Cofidis ha presentato oggi la formazione con cui prenderà parte al Giro d’Italia 2021 che inizia sabato. Il capitano, chiaramente, sarà Elia Viviani, il quale cerca riscatto dopo un 2020 da dimenticare. Da quando se ne è andato dalla Deceuninck-Quick Step, infatti, per il veronese è iniziato un periodo da incubo e in maglia Cofidis, Elia, ha vinto solo una gara, vale a dire il GP Cholet – Pays De Loire. La scorsa settimana, Viviani ha preso parte al Giro di Romandia, una corsa che non presentava frazioni adatte a un velocista puro come lui, ma che gli ha dato modo di rifinire la condizione in vista della Corsa Rosa. La speranza del veronese, ora, è che la gara elvetica gli sia servita per ritrovare lo stato di forma necessario per essere ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) La Cofidis ha presentato oggi la formazione con cui prenderà parte alche inizia sabato. Il capitano, chiaramente, sarà, il quale cerca riscatto dopo un 2020 da dimenticare. Da quando se ne è andato dalla Deceuninck-Quick Step, infatti, per il veronese è iniziato un periodo da incubo e in maglia Cofidis,, ha vinto solo una gara, vale a dire il GP Cholet – Pays De Loire. La scorsa settimana,ha preso parte aldi Romandia, una corsa che non presentava frazioni adatte a un velocista puro come lui, ma che gli ha dato modo di rifinire la condizione in vista della Corsa Rosa. La speranza del veronese, ora, è che la gara elvetica gli sia servita per ritrovare lo stato di forma necessario per essere ...

