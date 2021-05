Giro d’Italia 2021: Damiano Caruso, obiettivo top10 dopo quella al Tour? L’azzurro non sarà capitano… (Di martedì 4 maggio 2021) Il suo 2020, nonostante i problemi legati alla pandemia, è stato eccezionale: successo al Circuito de Getxo-Memorial Hermanos Otxoa, decimo posto in classifica generale al Tour de France e convocazione, con annessa decima posizione, nella prova in linea del Mondiale di ciclismo ad Imola. Damiano Caruso a 33 anni è riuscito a crescere ancora e, nonostante il lavoro da gregario, si è anche messo in proprio. Il siciliano in questa nuova stagione non ha trovato grandi risultati: settima piazza all’UAE Tour in graduatoria, poi sempre al servizio dei compagni tra Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo, per poi arrivare in Svizzera, al Giro di Romandia, chiudendo in nona posizione in classifica. La condizione fisica sembra essere in ogni caso più che discreta: l’obiettivo potrebbe essere quello ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) Il suo 2020, nonostante i problemi legati alla pandemia, è stato eccezionale: successo al Circuito de Getxo-Memorial Hermanos Otxoa, decimo posto in classifica generale alde France e convocazione, con annessa decima posizione, nella prova in linea del Mondiale di ciclismo ad Imola.a 33 anni è riuscito a crescere ancora e, nonostante il lavoro da gregario, si è anche messo in proprio. Il siciliano in questa nuova stagione non ha trovato grandi risultati: settima piazza all’UAEin graduatoria, poi sempre al servizio dei compagni tra Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo, per poi arrivare in Svizzera, aldi Romandia, chiudendo in nona posizione in classifica. La condizione fisica sembra essere in ogni caso più che discreta: l’potrebbe essere quello ...

