Giro d'Italia 2021, Alexander Cepeda è pronto a spiccare il volo sulle montagne della Corsa Rosa (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo un 2020 interlocutorio, Alexander Cepeda sta iniziando a far vedere tutto il suo talento anche in maglia Androni. Il giovane ecuadoriano era andato forte già alla Settimana Internazionale Coppi & Bartali, ma è al Tour of the Alps che ha lasciato tutti a bocca aperta. Sul suo naturale terreno d'elezione, l'alta montagna, infatti, Cepeda è capace di esprimersi su un livello paragonabile a quello dei corridori che lotteranno per un posto nella top-10 dell'ormai imminente Giro d'Italia 2021. Per questo motivo, è logico immaginarselo grande protagonista alla prossima Corsa Rosa. Classe 1998, Cepeda, già da giovanissimo, era uno dei nomi di riferimento della scena sudamericana.

