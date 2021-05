Giro d’Italia 2021, 7^ tappa Notaresco-Termoli: percorso e altimetria (Di martedì 4 maggio 2021) La settima tappa del Giro d’Italia 2021, da Notaresco a Termoli dopo 181 chilometri, propone un percorso sulla carta favorevole ai velocisti anche se con qualche insidia finale da non sottovalutare. La parte più mossa della frazione è nella prima metà, ma l’unico GPM di giornata è un 4° categoria previsto a Chieti. Troppo poco per impensierire le ruote veloci del gruppo, che però negli ultimi 3 km prima dell’arrivo dovranno affrontare uno strappo di 200 metri al 10-12% e poi una strada che tende sempre a salire leggermente. Insomma, i velocisti puri dovranno stare molto attenti per giocarsi la vittoria nella città molisana. SETTIMA tappa: DATA, ORARI, TV E STREAMING L’altimetria della tappa SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) La settimadel, dadopo 181 chilometri, propone unsulla carta favorevole ai velocisti anche se con qualche insidia finale da non sottovalutare. La parte più mossa della frazione è nella prima metà, ma l’unico GPM di giornata è un 4° categoria previsto a Chieti. Troppo poco per impensierire le ruote veloci del gruppo, che però negli ultimi 3 km prima dell’arrivo dovranno affrontare uno strappo di 200 metri al 10-12% e poi una strada che tende sempre a salire leggermente. Insomma, i velocisti puri dovranno stare molto attenti per giocarsi la vittoria nella città molisana. SETTIMA: DATA, ORARI, TV E STREAMING L’dellaSportFace.

