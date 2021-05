Giro d’Italia 2021 | 5^ tappa Modena-Cattolica | data | orari | tv e streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 4 maggio 2021) Mercoledì 12 maggio ilprosegue con la quinta, dadopo 177 chilometri. Una frazione assolutamente da non mancare per i velocisti, dato il percorso del tutto pianeggiante e per gran parte in programma sulla Via Emilia. Le ruote veloci del gruppo dovranno però gestire con attenzione le tipiche insidie dei finali in volata, oltre alla probabile fuga di giornata.E TV – Laprenderà il via daalle ore 13:20, mentre l’arrivo è stato programmato tra le 17:00 e le 17:30 in base alla mediaa. Gli appassionati potranno seguire la corsa integralmente in diretta tv sulle reti di RaiSport e RaiDue, oltre che su Eurosport. Prevista inoltre un’ampia copertura in ...