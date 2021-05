Giro d’Italia 2021, 11^ tappa Perugia-Montalcino: percorso e altimetria (Di martedì 4 maggio 2021) L’undicesima tappa che inaugura la seconda settimana del Giro d’Italia 2021 è la Perugia – Montalcino (162 km), chiamata Brunello di Montalcino Wine Stage. Gli organizzatori hanno proposto una delle tappe più impegnative già a meta Corsa Rosa, dato che sono previsti 2300 metri di dislivello e quattro settori in sterrato (in totale 35 chilometri) negli ultimi 70. UNDICESIMA tappa: DATA, ORARI, TV E STREAMING I primi 90 chilometri sono sostanzialmente pianeggianti, seguiti dal primo settore sterrato (9 km) prevalentemente in discesa. Dopo un tratto di 6 chilometri in asfalto viene affrontato il secondo settore sterrato in salita (13 km al 3.6%, con punte del 16%) che porta al GPM di terza categoria di Passo del Lume Spento. Discesa di 10 chilometri che ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) L’undicesimache inaugura la seconda settimana delè la(162 km), chiamata Brunello diWine Stage. Gli organizzatori hanno proposto una delle tappe più impegnative già a meta Corsa Rosa, dato che sono previsti 2300 metri di dislivello e quattro settori in sterrato (in totale 35 chilometri) negli ultimi 70. UNDICESIMA: DATA, ORARI, TV E STREAMING I primi 90 chilometri sono sostanzialmente pianeggianti, seguiti dal primo settore sterrato (9 km) prevalentemente in discesa. Dopo un tratto di 6 chilometri in asfalto viene affrontato il secondo settore sterrato in salita (13 km al 3.6%, con punte del 16%) che porta al GPM di terza categoria di Passo del Lume Spento. Discesa di 10 chilometri che ...

