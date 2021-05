Giro d’Italia 2021, 10^ tappa L’Aquila-Foligno: percorso e altimetria (Di martedì 4 maggio 2021) La decima tappa del Giro d’Italia 2021 (L’Aquila – Foligno, 139 km) che chiude la prima settimana della Corsa Rosa è prevalentemente pianeggiante e si dovrebbe risolvere con una volata di gruppo. L’unica asperità di giornata è infatti il Valico della Somma (quarta categoria), che verrà scollinato ai 40 chilometri dal traguardo. Da qui le squadre velocisti dovrebbero avere tutto il tempo per preparare lo sprint di gruppo che anticipa il primo giorno di riposo. Nel finale sarà comunque necessario preparare bene la probabile volata, prestando attenzione alle numerose rotonde e spartitraffico presenti sul percorso. DECIMA tappa: DATA, ORARIO, TV E STREAMING L’altimetria della tappa SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) La decimadel, 139 km) che chiude la prima settimana della Corsa Rosa è prevalentemente pianeggiante e si dovrebbe risolvere con una volata di gruppo. L’unica asperità di giornata è infatti il Valico della Somma (quarta categoria), che verrà scollinato ai 40 chilometri dal traguardo. Da qui le squadre velocisti dovrebbero avere tutto il tempo per preparare lo sprint di gruppo che anticipa il primo giorno di riposo. Nel finale sarà comunque necessario preparare bene la probabile volata, prestando attenzione alle numerose rotonde e spartitraffico presenti sul. DECIMA: DATA, ORARIO, TV E STREAMING L’dellaSportFace.

