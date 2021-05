“Giovani, rapper, idoli social”. Così il PSG è diventato un brand mondiale indipendente dal calcio (Di martedì 4 maggio 2021) Il Paris Saint-Germain è un caso. E’ la squadra di calcio più “cool” del momento, non è tra le 12 big ribelli che volevano darsi la Superlega elitaria, ed è ormai un marchio che usa il calcio per fare tutt’altro. Frutto di un progetto a lunga scadenza – poi accorciatasi – portato a termine scientificamente dal Qatar. Lo Spiegel analizza la trasformazione del PSG, e le strategie usate per lanciarlo come brand mondiale e politico per veicolare la promozione del Qatar. Una lezione di calcio-business del futuro. Prima che fosse acquistato dagli emiri, il PSG è stato campione di Francia per l’ultima volta nel 1994. Era una squadra mediocre. Ma al Qatar non interessava la squadra, interessava la città. Parigi. Nicolas Chanavat è un professore di marketing all’Université de Rouen e nel 2017 ha scritto una ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 maggio 2021) Il Paris Saint-Germain è un caso. E’ la squadra dipiù “cool” del momento, non è tra le 12 big ribelli che volevano darsi la Superlega elitaria, ed è ormai un marchio che usa ilper fare tutt’altro. Frutto di un progetto a lunga scadenza – poi accorciatasi – portato a termine scientificamente dal Qatar. Lo Spiegel analizza la trasformazione del PSG, e le strategie usate per lanciarlo comee politico per veicolare la promozione del Qatar. Una lezione di-business del futuro. Prima che fosse acquistato dagli emiri, il PSG è stato campione di Francia per l’ultima volta nel 1994. Era una squadra mediocre. Ma al Qatar non interessava la squadra, interessava la città. Parigi. Nicolas Chanavat è un professore di marketing all’Université de Rouen e nel 2017 ha scritto una ...

