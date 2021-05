Giovani andati a lavorare e mai più rientrati a casa: sono già 17 gli under 35 morti sul lavoro nel 2021 (Di martedì 4 maggio 2021) Diciassette Giovani da gennaio a marzo 2021 sono usciti al mattino per andare al lavoro senza più fare rientro a casa. Numeri tragici che alimentano una ferita, tenuta costantemente aperta: l’ultimo episodio è quello di Luana D’Orazio, la 22enne morta risucchiata dalla pressa dell’azienda tessile per cui lavorava. La giovane Luana purtroppo non è un’eccezione. Secondo l’osservatorio Sicurezza sul lavoro di Vega Engineering, il 2021 è iniziato tragicamente per i Giovanissimi: 5 morti nella fascia d’età 15-24 anni, 12 decessi dai 25 ai 34. Un bollettino che fa rabbia e che si inquadra in soli 3 mesi in un contesto generale ancora più preoccupante: al 24 febbraio 2021, stando a quanto riportato da Fillea Cgil, si parla ... Leggi su open.online (Di martedì 4 maggio 2021) Diciassetteda gennaio a marzousciti al mattino per andare alsenza più fare rientro a. Numeri tragici che alimentano una ferita, tenuta costantemente aperta: l’ultimo episodio è quello di Luana D’Orazio, la 22enne morta risucchiata dalla pressa dell’azienda tessile per cui lavorava. La giovane Luana purtroppo non è un’eccezione. Secondo l’osservatorio Sicurezza suldi Vega Engineering, ilè iniziato tragicamente per issimi: 5nella fascia d’età 15-24 anni, 12 decessi dai 25 ai 34. Un bollettino che fa rabbia e che si inquadra in soli 3 mesi in un contesto generale ancora più preoccupante: al 24 febbraio, stando a quanto riportato da Fillea Cgil, si parla ...

