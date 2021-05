Giovane mamma muore in fabbrica a 22 anni, la rabbia dei sindacati: “Un’altra vittima sulla coscienza” (Di martedì 4 maggio 2021) Ieri 3 maggio un incidente sul lavoro in una fabbrica tessile in provincia di Prato ha portato alla morte Luana D’Orazio, di soli 22 anni, mentre stava lavorando a un orditoio. La Giovane operaia, che era anche una Giovane mamma, è rimasta incastrata nel macchinario in funzione ed è stata inghiottita senza possibilità di salvarsi. LEGGI ANCHE => Allarme lavoro in Italia. L’Istat: da inizio pandemia 900mila posti di lavoro in meno L’allarme è stato dato da un altro operaio, collega di Luana, che stava lavorando ad Un’altra macchina, essendo girato di spalle non ha visto quanto stava accadendo e ha dato l’allarme ormai troppo tardi. Quando il 118 è arrivato nella fabbrica tessile ormai per Luana non c’era più nulla da fare. Sul luogo dell’incidente ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 4 maggio 2021) Ieri 3 maggio un incidente sul lavoro in unatessile in provincia di Prato ha portato alla morte Luana D’Orazio, di soli 22, mentre stava lavorando a un orditoio. Laoperaia, che era anche una, è rimasta incastrata nel macchinario in funzione ed è stata inghiottita senza possibilità di salvarsi. LEGGI ANCHE => Allarme lavoro in Italia. L’Istat: da inizio pandemia 900mila posti di lavoro in meno L’allarme è stato dato da un altro operaio, collega di Luana, che stava lavorando admacchina, essendo girato di spalle non ha visto quanto stava accadendo e ha dato l’allarme ormai troppo tardi. Quando il 118 è arrivato nellatessile ormai per Luana non c’era più nulla da fare. Sul luogo dell’incidente ...

