Gian Piero Menditto legale di fiducia dell’associazione Proprietari Immobiliari di Caserta

casertafocus : ASPPI CASERTA - Gian Piero Menditto nominato nuovo avvocato: Creeremo anche opportunità lavorative - spaziocalcio : #SerieA, Giudice Sportivo: nove squalificati, multa all'allenatore dell'#Atalanta Gian Piero #Gasperini. Nessuna me… - fc_cherubini : @GIANPIE90651460 @GuidoCrosetto @FrancoCugusi68 @paglialunga00 @Fedez Gian Piero non ho capito un cazzo - besli_mustafa : @GoalTurkiye Gian Piero Gasperini - Gian_Mal : RT @rtl1025: 'Quindi stasera ne vedremo delle belle, preparatevi' ??? Così @PieroPelu prima dell'esibizione di questa sera, nella #Suite102… -

Ultime Notizie dalla rete : Gian Piero

Il Denaro

...00 GASPERINI(Atalanta): per avere, al 4° del secondo tempo, reagito in maniera plateale all'assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria colpendo con un calcio ...Ammenda a Gasperini, multa per il Sassuolo Tra gli allenatori, ammenda di 5mila euro perGasperini . L'allenatore dell'Atalanta è stato sanzionato ' per avere , al 4° del secondo tempo, ...Gian Piero Gasperini paga la sfuriata avvenuta in occasione del rigore assegnato dall’arbitro Pairetto al Sassuolo ...Sono nove i giocatori squalificati dal Giudice sportivo e quindi costretti a saltare il prossimo turno Tra questi i due espulsi, Gollini dell’Atalanta e Marlon del Sassuolo. Fermati con un turno di st ...