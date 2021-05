GIADA BORGATO | LA PRIMA DONNA A COMMENTARE IL GIRO D’ITALIA | “CERCHERÒ DI DARE IL MEGLIO”

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 4 maggio 2021) Sabato 8 maggio prenderà il via il, uno degli eventi sportivi più cari al pubblico. Rai2 trasmetterà integralmente le gare ogni pomeriggio, dedicando un’ampia copertura in sinergia con RaiSport che alle 14 cederà la linea alla seconda rete perin Diretta, a cui seguiràall’Arrivo e il Processo alla Tappa. Per lavolta unacommenterà il, insieme a Francesco Pancani e Fabio Genovesi. Parliamo diche si racconta in un’ampia intervista, non nascondendo la gioia per un traguardo importante. La sua sarà lavoce femminile in telecronaca nella storia del, come si appresta al debutto? “Sono contenta di avere attorno una ...