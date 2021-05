Genova | Mims | subito 35 milioni euro per riqualificare area sottostante il viadotto San Giorgio

(Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Con l’approvazione di un emendamento al decreto legge Sostegni, saranno destinati 35dial Comune diper un progetto di rigenerazione e riqualificazione urbana dell’ilSan. “Si tratta di una decisione fortemente sostenuta dal Governo per testimoniare la particolare vicinanza alla città ferita dal tragico evento dell’agosto 2018 – ha commentato il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini – Un passo importante per ristabilire la connettività di quell’con il resto della città e dare ae ai suoi cittadini la possibilità di usufruire di nuovi spazi riqualificati, destinati all’innovazione e alla socialità”. Si tratta di ...

